На Донецком направлении поразили три российских ЗРК: Силы беспилотных систем показали, как уничтожают эшелонированную вражескую систему ПВО

Силы беспилотных систем ВСУ на донецком направлении поразили три российских ЗРК и командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона, уничтожая эшелонированную систему ПВО врага, сообщили в СБС ВСУ в Telegram в четверг, пишет УНН.

Силы беспилотных систем уничтожают эшелонированную систему ПВО противника. На донецком направлении операторы роты "Чарли" 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и поразили три ЗРК вс рф, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона