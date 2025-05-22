На Донецком направлении поразили три российских ЗРК: Силы беспилотных систем показали, как уничтожают эшелонированную вражескую систему ПВО
Киев • УНН
На Донецком направлении Силы беспилотных систем ВСУ поразили три российских ЗРК и командно-штабную машину. Уничтожена эшелонированная система ПВО врага, в частности комплексы «Тор», «Бук-М3» и С-300.
Силы беспилотных систем ВСУ на донецком направлении поразили три российских ЗРК и командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона, уничтожая эшелонированную систему ПВО врага, сообщили в СБС ВСУ в Telegram в четверг, пишет УНН.
Силы беспилотных систем уничтожают эшелонированную систему ПВО противника. На донецком направлении операторы роты "Чарли" 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и поразили три ЗРК вс рф, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона
По данным СБС, это касается в частности:
- «Тор» (неустановленной модификации) – радиус перехвата воздушных целей до 15 км;
- «Бук-М3» (уничтожен) – самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км;
- С-300 – предназначен уничтожать авиацию и перехватывать крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 200 км.
"Противник использует ЗРК разного радиуса действия, чтобы выстроить эшелонированную оборону от украинских самолетов, ракет и БПЛА на определенном участке фронта. Вывод из строя командно-штабной машины парализует или значительно усложняет противнику управление зенитно-ракетным дивизионом, а также создает уязвимые зоны в его воздушном пространстве", - отметили в СБС.
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