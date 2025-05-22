На Донецькому напрямку уразили три російських ЗРК: Сили безпілотних систем показали, як знищують ешелоновану ворожу систему ППО

Сили безпілотних систем ЗСУ на донецькому напрямку уразили три російські ЗРК та командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону, знищуючи ешелоновану систему ППО ворога, повідомили у СБС ЗСУ у Telegram у четвер, пише УНН.

Сили безпілотних систем знищують ешелоновану систему ППО противника. На донецькому напрямку оператори роти "Чарлі" 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та уразили три ЗРК зс рф, а також командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону - повідомили у СБС ЗСУ.

За даними СБС, це стосується зокрема:

«Тор» (невстановленої модифікації) – радіус перехоплення повітряних цілей до 15 км;

«Бук-М3» (знищено) – найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км;

С-300 – призначений знищувати авіацію та перехоплювати крилаті і балістичні ракети на відстані до 200 км.

"Противник використовує ЗРК різного радіусу дії, щоб вибудувати ешелоновану оборону від українських літаків, ракет та БПЛА на певній ділянці фронту. Виведення з ладу командно-штабної машини паралізує або значно ускладнює противнику управління зенітно-ракетним дивізіоном, а також створює вразливі зони у його повітряному просторі", - зазначили у СБС.

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