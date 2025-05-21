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The Guardian

Генштаб підтвердив ураження важливого об'єкта російського ВПК в орловській області

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Безпілотники уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області. Він постачає продукцію для виробництва російських ракет і літаків.

Генштаб підтвердив ураження важливого об'єкта російського ВПК в орловській області

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливого об’єкта ВПК російського агресора - Болхівського заводу напівпровідникових приладів, що в Орловській області рф, який постачає продукцію до підприємств рф, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал", пише УНН.

У ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів, що у Орловській області рф

- повідомили у Генштабі у соцмережах.

Це, як вказано, одне з провідних підприємств російської федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.

Як повідомляється, "підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал"".

Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб, зазначили у Генштабі.

Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту уточнюється

- повідомили у Генштабі.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі21.05.25, 09:43 • 27465 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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