Генштаб подтвердил поражение важного объекта российского ВПК в орловской области

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки
Эксклюзив
09:21 • 1678 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
06:00 • 17716 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

05:00 • 69543 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 60337 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 108078 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 200011 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 85714 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 172131 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Эксклюзив
20 мая, 07:47 • 65376 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

20 мая, 05:58 • 236498 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
43%
747мм
Популярные новости

ISW: путин не планирует вести переговоры с Зеленским – несмотря на данное Трампу обещание

21 мая, 01:23 • 39279 просмотра

россияне под утро массированно атаковали Сумы "шахедами": последствия ударов

21 мая, 02:49 • 29717 просмотра

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

06:43 • 22217 просмотра

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

07:01 • 22393 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

07:20 • 33619 просмотра
публикации

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

05:00 • 69543 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 115584 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 200011 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 172131 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 236498 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Кайя Каллас

Марко Рубио

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 5396 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

07:20 • 34003 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 135123 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 99721 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 94207 просмотра
Актуальное

Железный купол

Facebook

Северный поток

Фокс Ньюс

Хранитель

Генштаб подтвердил поражение важного объекта российского ВПК в орловской области

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Беспилотники поразили Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области. Он поставляет продукцию для производства российских ракет и самолетов.

Генштаб подтвердил поражение важного объекта российского ВПК в орловской области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важного объекта ВПК российского агрессора - Болховского завода полупроводниковых приборов, что в Орловской области рф, который поставляет продукцию на предприятия рф, связанные с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал", пишет УНН.

В ночь на 21 мая подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Болховский завод полупроводниковых приборов, что в Орловской области рф

- сообщили в Генштабе в соцсетях.

Это, как указано, одно из ведущих предприятий российской федерации в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Основными направлениями деятельности является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.

Как сообщается, "предприятие поставляет продукцию по меньшей мере на 19 предприятий военно-промышленного комплекса россии, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал"".

Несмотря на то, что завод находится под международными санкциями, ежегодно он производит почти 3 миллиона приборов, а работает на нем около 700 человек, отметили в Генштабе.

Подтверждено достижение района цели десятью единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется

- сообщили в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет… Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали21.05.25, 09:43 • 21965 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Украина
Brent
$66.12
Bitcoin
$106,381.00
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$37.47
Золото
$3,310.60
Ethereum
$2,540.18