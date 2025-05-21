Генштаб подтвердил поражение важного объекта российского ВПК в орловской области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важного объекта ВПК российского агрессора - Болховского завода полупроводниковых приборов, что в Орловской области рф, который поставляет продукцию на предприятия рф, связанные с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал", пишет УНН.

В ночь на 21 мая подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Болховский завод полупроводниковых приборов, что в Орловской области рф - сообщили в Генштабе в соцсетях.

Это, как указано, одно из ведущих предприятий российской федерации в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Основными направлениями деятельности является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.

Как сообщается, "предприятие поставляет продукцию по меньшей мере на 19 предприятий военно-промышленного комплекса россии, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал"".

Несмотря на то, что завод находится под международными санкциями, ежегодно он производит почти 3 миллиона приборов, а работает на нем около 700 человек, отметили в Генштабе.

Подтверждено достижение района цели десятью единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется - сообщили в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет… Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

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