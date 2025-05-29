Дрони "Фенікса" ефектно знищили танк, гармату та укриття окупантів на передовій
Київ • УНН
Оператори дронів підрозділу "Фенікс" виявили та знищили ворожий танк, гармату та укриття. Українські військові продовжують нищити техніку та живу силу окупантів на ключових напрямках фронту.
Оператори дронів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" показали знищення ворожого танка, гармати та укриття противника. Відео оприлюднило у Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що на одному з ключових напрямків фронту оператори дронів в ході бойових вильотів вистежили переміщення ворожого танку, який кількома влучними ударами було знищено. Також пілоти нанесли ураження і знищили гармату, піхотинців та укриття противника.
Пілоти підрозділу "Фенікс" результативно знищують озброєння, ворожу бронетехніку, інфраструктуру, логістику й піхоту. Для операторів дронів не існує неможливих цілей. Якщо окупант не піде сам - ми його виб'ємо з рідної землі
Нагадаємо
Раніше військові показали, як на Лиманському напрямку українські артилеристи знищили 4 гармати ворога разом з боєкомплектом.
До цього воїни ЗСУ оприлюднили кадри того, як на Покровському напрямку оператори батальйону "Корсар" дронами знищили танк Т-72 і дві бойові бронемашини окупантів.
Також з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.
На Донецькому напрямку уразили три російських ЗРК: Сили безпілотних систем показали, як знищують ешелоновану ворожу систему ППО22.05.25, 16:20 • 3388 переглядiв