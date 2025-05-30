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"Один постріл - мінус гармата, один залп - мінус ворожа техніка": артилерісти показали роботу по ворогу на фронті

Київ • УНН

 • 588 перегляди

43-тя бригада показала, як нищать ворожі гармати Д-20, склади з боєкомплектом та бронетехніку на позиціях. Українська артилерія працює 24/7, завдаючи точних ударів по ворогу.

"Один постріл - мінус гармата, один залп - мінус ворожа техніка": артилерісти показали роботу по ворогу на фронті

Бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила показали ефектне знищення ворожих гармат на позиціях разом з боєкомплектом та бронетехніку противника. Відео оприлюднило у Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що на одному із напрямків, де не вщухає ворожа активність, наші гармаші за допомогою точних координат завдали удару по ворожому озброєнню - знищили на позиції гармату Д-20.

Також в ході ювелірної роботи артилеристи знищили ще декілька гармат, склад з боєкомплектом та бронетехніку.

Один постріл - мінус гармата. Один залп - мінус ворожа техніка. Це працює українська артилерія. Точно та Влучно. Бойова робота наших гармашів триває 24/7

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Раніше військові показали, як на Лиманському напрямку українські артилеристи знищили 4 гармати ворога разом з боєкомплектом.

До цього воїни ЗСУ оприлюднили кадри того, як на Покровському напрямку оператори батальйону "Корсар" дронами знищили танк Т-72 і дві бойові бронемашини окупантів.

Також з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.

Дрони "Фенікса" ефектно знищили танк, гармату та укриття окупантів на передовій29.05.25, 04:32 • 11160 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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