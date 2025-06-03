На Курском направлении украинские бойцы эффектно уничтожили вражескую позицию: впечатляющее видео
Киев • УНН
Украинские штурмовики 225-го ОШП ликвидировали хорошо укрепленный ротный опорный пункт оккупантов на Курском направлении. Также была поражена станция РЭБ РБ-301Б и уничтожены вражеские пушки с БК.
На Курском направлении бойцы 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины уничтожили хорошо укрепленный ротный опорный пункт российских захватчиков. Впечатляющее видео было обнародовано на странице подразделения в Telegram, передает УНН.
Этот РОП прикрывал важное направление и был хорошо подготовлен к круговой обороне: блиндажи, ходы, огневые точки. Несколько дней по нему работала наша артиллерия и FPV-дроны. А дальше зашла пехота
Военные уточнили, что на видео отображена финальная стадия операции: штурмовики 225-го ОШП забрасывали укрепления врага гранатами, взрывчаткой, прорывают оборону и берут вражескую позицию под контроль.
Еще вчера это был серьезный узел сопротивления. Теперь — сплошная воронка и вражеские тела в земле
Дополнение
Операторы СБС во взаимодействии с другими подразделениями обнаружили и поразили станцию РЭБ РБ-301Б "Борисоглебск-2" вс рф на расстоянии 70 км. Потеря такой станции является существенной для российских захватчиков.
Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясило показали эффектное уничтожение вражеских орудий на позициях вместе с боекомплектом и бронетехнику противника.