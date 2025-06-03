На Курском направлении украинские бойцы эффектно уничтожили вражескую позицию: впечатляющее видео

На Курском направлении бойцы 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины уничтожили хорошо укрепленный ротный опорный пункт российских захватчиков. Впечатляющее видео было обнародовано на странице подразделения в Telegram, передает УНН.

Этот РОП прикрывал важное направление и был хорошо подготовлен к круговой обороне: блиндажи, ходы, огневые точки. Несколько дней по нему работала наша артиллерия и FPV-дроны. А дальше зашла пехота

Военные уточнили, что на видео отображена финальная стадия операции: штурмовики 225-го ОШП забрасывали укрепления врага гранатами, взрывчаткой, прорывают оборону и берут вражескую позицию под контроль.

Еще вчера это был серьезный узел сопротивления. Теперь — сплошная воронка и вражеские тела в земле