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Нью-Йорк Таймс

На Курском направлении украинские бойцы эффектно уничтожили вражескую позицию: впечатляющее видео

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Украинские штурмовики 225-го ОШП ликвидировали хорошо укрепленный ротный опорный пункт оккупантов на Курском направлении. Также была поражена станция РЭБ РБ-301Б и уничтожены вражеские пушки с БК.

На Курском направлении украинские бойцы эффектно уничтожили вражескую позицию: впечатляющее видео

На Курском направлении бойцы 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины уничтожили хорошо укрепленный ротный опорный пункт российских захватчиков. Впечатляющее видео было обнародовано на странице подразделения в Telegram, передает УНН.

Этот РОП прикрывал важное направление и был хорошо подготовлен к круговой обороне: блиндажи, ходы, огневые точки. Несколько дней по нему работала наша артиллерия и FPV-дроны. А дальше зашла пехота 

- говорится в сообщении.

Военные уточнили, что на видео отображена финальная стадия операции: штурмовики 225-го ОШП забрасывали укрепления врага гранатами, взрывчаткой, прорывают оборону и берут вражескую позицию под контроль.

Еще вчера это был серьезный узел сопротивления. Теперь — сплошная воронка и вражеские тела в земле 

- сообщили в 225-м ОШП.

Дополнение

Операторы СБС во взаимодействии с другими подразделениями обнаружили и поразили станцию РЭБ РБ-301Б "Борисоглебск-2" вс рф на расстоянии 70 км. Потеря такой станции является существенной для российских захватчиков.

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясило показали эффектное уничтожение вражеских орудий на позициях вместе с боекомплектом и бронетехнику противника.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
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Вооруженные силы Украины
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