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Нью-Йорк Таймс

Потери рф с начала года превысили 200 тысяч человек - Сырский

Киев • УНН

 • 614 просмотра

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, общие потери российских войск на фронте с начала 2025 года составили 200 тысяч человек. За сутки 2 июня оккупанты потеряли 1100 солдат и 12 самолетов.

Потери рф с начала года превысили 200 тысяч человек - Сырский

С начала 2025 года общие потери российских оккупационных войск на фронте достигли 200 тысяч человек. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, пишет УНН.

200 тысяч человек - общие потери врага с начала этого года. Спасибо каждому украинскому воину за профессионализм 

- говорится в заметке.

Напомним

За сутки 2 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 12 самолетов. Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.25 ориентировочно составляют 990800 (+1100) ликвидированных человек личного состава.

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина
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