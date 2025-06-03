Потери рф с начала года превысили 200 тысяч человек - Сырский

С начала 2025 года общие потери российских оккупационных войск на фронте достигли 200 тысяч человек. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, пишет УНН.

200 тысяч человек - общие потери врага с начала этого года. Спасибо каждому украинскому воину за профессионализм - говорится в заметке.

Напомним

За сутки 2 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 12 самолетов. Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.25 ориентировочно составляют 990800 (+1100) ликвидированных человек личного состава.