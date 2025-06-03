Втрати рф з початку року перевищили 200 тисяч осіб - Сирський

З початку 2025 року загальні втрати російських окупаційних військ на фронті сягнули 200 тисяч осіб. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, пише УНН.

200 тисяч осіб - загальні втрати ворога від початку цього року. Дякую кожному українському воїну за професіоналізм - йдеться у дописі.

Нагадаємо

За добу 2 червня російські війська втратили на війні з Україною 1100 солдатів та 12 літаків. Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно становлять 990800 (+1100) ліквідованих осіб особового складу.