Втрати рф з початку року перевищили 200 тисяч осіб - Сирський

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 107502 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
3 червня, 08:15 • 117787 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
3 червня, 07:51 • 196584 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
3 червня, 06:00 • 104596 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 210543 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 131872 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 136955 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 126912 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 235766 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 170298 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.2м/с
58%
747мм
Популярнi новини

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 95430 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 105756 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

3 червня, 07:30 • 176146 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 94109 перегляди

"Нова унікальна спецоперація": СБУ повідомила, що втретє вразила Кримський міст - під водою і показала відео

11:09 • 83178 перегляди
Публікації

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

14:43 • 25779 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 77408 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

11:55 • 107468 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 196564 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

3 червня, 07:30 • 176859 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Велика Британія

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

14:36 • 15005 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 77408 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 94659 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 106290 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 95939 перегляди
Актуальне

Facebook

The Guardian

Північний потік

YouTube

Х-47М2 «Кинджал»

Втрати рф з початку року перевищили 200 тисяч осіб - Сирський

Київ • УНН

 • 988 перегляди

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, загальні втрати російських військ на фронті з початку 2025 року склали 200 тисяч осіб. За добу 2 червня окупанти втратили 1100 солдатів та 12 літаків.

Втрати рф з початку року перевищили 200 тисяч осіб - Сирський

З початку 2025 року загальні втрати російських окупаційних військ на фронті сягнули 200 тисяч осіб. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, пише УНН.

200 тисяч осіб - загальні втрати ворога від початку цього року. Дякую кожному українському воїну за професіоналізм 

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

За добу 2 червня російські війська втратили на війні з Україною 1100 солдатів та 12 літаків. Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно становлять 990800 (+1100) ліквідованих осіб особового складу.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9