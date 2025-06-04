росія втратила за добу 1020 солдатів і понад 220 одиниць техніки - Генштаб

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив
06:24 • 894 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня

Ексклюзив
05:30 • 5362 перегляди

Стоматологиня розвінчала міфи про карієс та назвала дієві методи профілактики

3 червня, 18:45 • 20297 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

3 червня, 18:15 • 40268 перегляди

Силами безпілотних систем командуватиме "Мадяр"

3 червня, 18:10 • 33802 перегляди

Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил

3 червня, 11:55 • 210191 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
3 червня, 08:15 • 160836 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
3 червня, 07:51 • 261519 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
3 червня, 06:00 • 129862 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 232543 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.1м/с
66%
751мм
Популярнi новини

200-річний презерватив, прикрашений еротичним мистецтвом, виставлений у Рейксмузеумі в Амстердамі

3 червня, 20:34 • 15016 перегляди

росіяни окупували ще два населених пункти на Сумщині – DeepState

3 червня, 21:59 • 12903 перегляди

У парламент внесли постанову про звільнення міністра фінансів

3 червня, 22:42 • 15347 перегляди

Крим позначили російським: на міжнародній зустрічі виявили "некоректне зображення" території України

4 червня, 00:23 • 14925 перегляди

"Огидна гидота": Маск розкритикував законопроєкт Трампа про бюджетні видатки

02:32 • 13070 перегляди
Публікації

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

06:24 • 894 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 85588 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 157327 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

3 червня, 11:55 • 210191 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 261519 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Олег Синєгубов

Рустем Умєров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 48253 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 157327 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 123562 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 125800 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 110386 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Гривня

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

АК-74

росія втратила за добу 1020 солдатів і понад 220 одиниць техніки - Генштаб

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

За минулу добу українські захисники ліквідували понад тисячу російських військових. Також знищено десятки танків, ББМ, артсистем та іншої техніки окупантів.

росія втратила за добу 1020 солдатів і понад 220 одиниць техніки - Генштаб

Упродовж минулої доби на фронті в Україні російська окупаційна армія втратила ще понад 1000 своїх солдатів, а також сотні одиниць техніки й озброєння. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 991820 (+1020) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10884 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 22678 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 28711 (+88)
          • РСЗВ ‒ 1402 (0)
            • засоби ППО ‒ 1176 (0)
              • літаків ‒ 413 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38924 (+176)
                    • крилаті ракети ‒ 3271 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50730 (+123)
                            • спеціальна техніка ‒ 3907 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Українські штурмовики 225-го ОШП ліквідували добре укріплений ротний опорний пункт окупантів на Курському напрямку. Також було уражено станцію РЕБ РБ-301Б та знищено ворожі гармати з БК.

                              Втрати рф з початку року перевищили 200 тисяч осіб - Сирський03.06.25, 17:32 • 2700 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

                              Війна
                              Збройні сили України
                              Україна
                              Brent Oil
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              S&P 500
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Tesla
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gold
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gas TTF
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9