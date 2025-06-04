росія втратила за добу 1020 солдатів і понад 220 одиниць техніки - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські захисники ліквідували понад тисячу російських військових. Також знищено десятки танків, ББМ, артсистем та іншої техніки окупантів.
Упродовж минулої доби на фронті в Україні російська окупаційна армія втратила ще понад 1000 своїх солдатів, а також сотні одиниць техніки й озброєння. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 991820 (+1020) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10884 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22678 (+7)
- артилерійських систем ‒ 28711 (+88)
- РСЗВ ‒ 1402 (0)
- засоби ППО ‒ 1176 (0)
- літаків ‒ 413 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38924 (+176)
- крилаті ракети ‒ 3271 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50730 (+123)
- спеціальна техніка ‒ 3907 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Українські штурмовики 225-го ОШП ліквідували добре укріплений ротний опорний пункт окупантів на Курському напрямку. Також було уражено станцію РЕБ РБ-301Б та знищено ворожі гармати з БК.
Втрати рф з початку року перевищили 200 тисяч осіб - Сирський03.06.25, 17:32 • 2700 переглядiв