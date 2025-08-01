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В Литве нашли беспилотник, залетевший с территории беларуси

Киев • УНН

 • 78 просмотра

На полигоне Гайжюнай в Литве найден беспилотник, залетевший с территории беларуси. По предварительным данным, он похож на российский дрон типа "шахед".

В Литве нашли беспилотник, залетевший с территории беларуси

На полигоне Гайжюнай в Йонавском районе Литвы обнаружен беспилотник, который в начале недели залетел с территории беларуси. Эту информацию подтвердила министр национальной обороны Довиле Шакалиене, передает LRT, пишет УНН.

Детали

"Мы подтверждаем, что беспилотник обнаружен. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время", – сказала она.

По предварительным данным, найденный беспилотный летательный аппарат похож на российский дрон типа "Шахед". На место происшествия выехали военные следователи и саперы.

"Данные еще уточняются, поскольку объект был обнаружен при поиске с использованием другого дрона. Его проверят на безопасность, и если она подтвердится, будут действовать по той же процедуре, что и при обнаружении предыдущей "Герберы" в начале июля", — говорится в сообщении литовской армии в Facebook.

Напомним

28 июля неизвестный беспилотник пересек воздушное пространство Литвы со стороны беларуси, его заметили на высоте около 200 метров вблизи Вильнюса. Литовские СМИ предполагали, что это мог быть российский дрон "Gerbera", похожий на "Shahed", или БПЛА контрабандистов.

Ольга Розгон

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