У Литві знайшли безпілотник, що залетів з території білорусі
Київ • УНН
На полігоні Гайжюнай у Литві знайдено безпілотник, який залетів з території білорусі. За попередніми даними, він схожий на російський дрон типу "шахед".
На полігоні Гайжюнай у Йонавському районі Литви виявлено безпілотник, який на початку тижня залетів із території білорусі. Цю інформацію підтвердила міністерка національної оборони Довіле Шакалієне, передає LRT, пише УНН.
Деталі
"Ми підтверджуємо, що безпілотник виявлено. Більш детальна інформація буде надана найближчим часом", – сказала вона.
За попередніми даними, знайдений безпілотний літальний апарат схожий на російський дрон типу "шахед". На місце події виїхали військові слідчі та сапери.
"Дані ще уточнюються, оскільки об'єкт було виявлено під час пошуку з використанням іншого дрона. Його перевірять на безпечність, і якщо вона підтвердиться, діятимуть за тією ж процедурою, що й при виявленні попередньої "Гербери" на початку липня", — йдеться у дописі литовської армії у Facebook.
Нагадаємо
28 липня невідомий безпілотник перетнув повітряний простір Литви з боку білорусі, його помітили на висоті близько 200 метрів поблизу Вільнюса. Литовські ЗМІ припускали, що це міг бути російський дрон "Gerbera", схожий на "Shahed", або БПЛА контрабандистів.