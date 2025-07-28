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Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса
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Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса
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Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса

Київ • УНН

 • 4454 перегляди

28 липня невідомий безпілотник перетнув повітряний простір Литви з боку білорусі, його помітили на висоті близько 200 метрів поблизу Вільнюса. Литовські ЗМІ припускають, що це міг бути російський дрон "Gerbera", схожий на "Shahed", або БПЛА контрабандистів.

Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса

У понеділок, 28 липня, невідомий БПЛА залетів у повітряний простір Литви з боку білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на LRT.

Деталі

Литовська поліція і прикордонники повідомили про зафіксований невстановлений безпілотник, який вранці в понеділок перетнув повітряний простір Литви з боку білорусі.

Згідно з отриманою інформацією, дрон був помічений на висоті близько 200 метрів, востаннє - поблизу Вільнюса. Поліція активувала всі сили, проінформовано всі служби. Тип дрона поки не встановлено, інформація буде доповнена

- повідомив представник Національного центру управління кризами Даріус Бута.

Міністр національної оборони Довіле Шакалене уточнила: наразі невідомо, що це за об’єкт. Ймовірно, це міг бути БПЛА, яким користуються контрабандисти.

Водночас литовські ЗМІ повідомляють, що це міг бути російський дрон "Gerbera", візуально схожий на "Shahed" і призначений для обману систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо

Це не перший випадок вторгнення дронів в повітряний простір Литви з боку білорусі – 16 липня стало відомо про збиття безпілотного літального апарату. Його знайшли в 4 км від литовсько-білоруського кордону.

До того УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас та речник Сейму Саулюс Скверняліс були доставлені до бомбосховища через політ безпілотного літального апарату з боку білорусі.

Євген Устименко

Євген Устименко

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