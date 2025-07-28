Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса

28 липня невідомий безпілотник перетнув повітряний простір Литви з боку білорусі, його помітили на висоті близько 200 метрів поблизу Вільнюса. Литовські ЗМІ припускають, що це міг бути російський дрон "Gerbera", схожий на "Shahed", або БПЛА контрабандистів.