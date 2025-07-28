Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса

В понедельник, 28 июля, неизвестный БПЛА залетел в воздушное пространство Литвы со стороны беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.

Детали

Литовская полиция и пограничники сообщили о зафиксированном неустановленном беспилотнике, который утром в понедельник пересек воздушное пространство Литвы со стороны беларуси.

Согласно полученной информации, дрон был замечен на высоте около 200 метров, в последний раз - вблизи Вильнюса. Полиция активировала все силы, проинформированы все службы. Тип дрона пока не установлен, информация будет дополнена - сообщил представитель Национального центра управления кризисами Дариус Бута.

Министр национальной обороны Довиле Шакалене уточнила: пока неизвестно, что это за объект. Вероятно, это мог быть БПЛА, которым пользуются контрабандисты.

В то же время литовские СМИ сообщают, что это мог быть российский дрон "Gerbera", визуально похожий на "Shahed" и предназначенный для обмана систем противовоздушной обороны.

Напомним

Это не первый случай вторжения дронов в воздушное пространство Литвы со стороны беларуси – 16 июля стало известно о сбитии беспилотного летательного аппарата. Его нашли в 4 км от литовско-белорусской границы.

До этого УНН сообщал, что премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер Сейма Саулюс Сквернялис были доставлены в бомбоубежище из-за полета беспилотного летательного аппарата со стороны Беларуси.