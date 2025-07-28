Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса
Киев • УНН
28 июля неизвестный беспилотник пересек воздушное пространство Литвы со стороны беларуси, его заметили на высоте около 200 метров вблизи Вильнюса. Литовские СМИ предполагают, что это мог быть российский дрон "Gerbera", похожий на "Shahed", или БПЛА контрабандистов.
В понедельник, 28 июля, неизвестный БПЛА залетел в воздушное пространство Литвы со стороны беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.
Детали
Литовская полиция и пограничники сообщили о зафиксированном неустановленном беспилотнике, который утром в понедельник пересек воздушное пространство Литвы со стороны беларуси.
Согласно полученной информации, дрон был замечен на высоте около 200 метров, в последний раз - вблизи Вильнюса. Полиция активировала все силы, проинформированы все службы. Тип дрона пока не установлен, информация будет дополнена
Министр национальной обороны Довиле Шакалене уточнила: пока неизвестно, что это за объект. Вероятно, это мог быть БПЛА, которым пользуются контрабандисты.
В то же время литовские СМИ сообщают, что это мог быть российский дрон "Gerbera", визуально похожий на "Shahed" и предназначенный для обмана систем противовоздушной обороны.
Напомним
Это не первый случай вторжения дронов в воздушное пространство Литвы со стороны беларуси – 16 июля стало известно о сбитии беспилотного летательного аппарата. Его нашли в 4 км от литовско-белорусской границы.
До этого УНН сообщал, что премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер Сейма Саулюс Сквернялис были доставлены в бомбоубежище из-за полета беспилотного летательного аппарата со стороны Беларуси.