У Литву з території білорусі залетів безпілотник: через це евакуювали прем'єра

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас та речник Сейму Саулюс Скверняліс у четвер були доставлені до бомбосховища через порушення повітряного простору Литви з боку білорусі. Спочатку передбачалося, що у країну залетів російський ударний дрон типу "шахед". Про це повідомило інформагентство BNS, пише УНН.

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Пізніше у Службі охорони державного кордону Литви повідомили, що, за попередніми даними, було зафіксовано падіння саморобного літального апарата, що прилетів з Білорусі та нагадував літак.

"Літак" зазнав аварії в районі закритого прикордонного пункту пропуску "Шумскас" (з білоруського боку — "Лоша"), приблизно за кілометр від кордону з білоруссю.

За попередньою інформацією, він був виготовлений із фанери та пінопласту.

Спікер Сейму Саулюс Сквярняліс підтвердив журналістам, що його евакуювали в укриття через порушення повітряного простору.

"Служба безпеки керівництва вказала нам, що потрібно йти в укриття, що ми й зробили", — розповів Сквярняліс.

Як повідомляє видання, в укриття також евакуювали Палуцкаса, який у той момент перебував на зустрічі з журналістами в Будинку уряду Литви.

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