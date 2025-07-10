У Литву з території білорусі залетів безпілотник: через це евакуювали прем'єра
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Литви та речник Сейму були евакуйовані до бомбосховища через порушення повітряного простору. З білорусі прилетів саморобний літальний апарат, що впав біля кордону.
Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас та речник Сейму Саулюс Скверняліс у четвер були доставлені до бомбосховища через порушення повітряного простору Литви з боку білорусі. Спочатку передбачалося, що у країну залетів російський ударний дрон типу "шахед". Про це повідомило інформагентство BNS, пише УНН.
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Пізніше у Службі охорони державного кордону Литви повідомили, що, за попередніми даними, було зафіксовано падіння саморобного літального апарата, що прилетів з Білорусі та нагадував літак.
"Літак" зазнав аварії в районі закритого прикордонного пункту пропуску "Шумскас" (з білоруського боку — "Лоша"), приблизно за кілометр від кордону з білоруссю.
За попередньою інформацією, він був виготовлений із фанери та пінопласту.
Спікер Сейму Саулюс Сквярняліс підтвердив журналістам, що його евакуювали в укриття через порушення повітряного простору.
"Служба безпеки керівництва вказала нам, що потрібно йти в укриття, що ми й зробили", — розповів Сквярняліс.
Як повідомляє видання, в укриття також евакуювали Палуцкаса, який у той момент перебував на зустрічі з журналістами в Будинку уряду Литви.
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