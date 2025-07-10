Над Україною знешкоджено 364 з 397 ворожих дронів, збито 14 з 18 ракет, у тому числі всю балістику

росія вночі випустила по Україні 397 дронів та 18 ракет, у тому числі 8 балістичних, збито 164 дрони та 14 ракет, у тому числі всю балістику, ще 200 дронів та 4 ракети локаційно втрачені/подавлені РЕБ, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 липня (із 18.00 09 липня) противник атакував 415-ма засобами повітряного нападу:

397 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - рф. (близько 200 - "шахеди");

8 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської обл. - рф;

6 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. - рф;

4 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. - рф.

"Основний напрямок удару - столиця України, місто Київ", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника - повідомили у ПС ЗСУ і перелічили:

164 ворожі БпЛА типу Shahed;

8 балістичних ракет Іскандер-М;

6 крилатих ракет Х-101.

Окрім того, як вказано, 204 дрони/ракети - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих - на 23 локаціях", - ідеться у повідомленні.

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