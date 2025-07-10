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Над Украиной обезврежено 364 из 397 вражеских дронов, сбито 14 из 18 ракет, в том числе вся баллистика

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Ночью 10 июля Россия атаковала Украину 415 средствами воздушного нападения, включая 397 дронов и 18 ракет. Силы ПВО сбили 164 дрона и 14 ракет, в том числе все баллистические, еще 204 средства потеряны/подавлены РЭБ.

Над Украиной обезврежено 364 из 397 вражеских дронов, сбито 14 из 18 ракет, в том числе вся баллистика

россия ночью выпустила по Украине 397 дронов и 18 ракет, в том числе 8 баллистических, сбито 164 дрона и 14 ракет, в том числе всю баллистику, еще 200 дронов и 4 ракеты локационно потеряны/подавлены РЭБ, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 июля (с 18.00 09 июля) противник атаковал 415-ю средствами воздушного нападения:

  • 397 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - рф (около 200 - "шахеды");
    • 8 баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской обл. - рф;
      • 6 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. - рф;
        • 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. - рф.

          "Основное направление удара - столица Украины, город Киев", - говорится в сообщении.

          Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

          По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения противника

          - сообщили в ВС ВСУ и перечислили:
          • 164 вражеских БпЛА типа Shahed;
            • 8 баллистических ракет Искандер-М;
              • 6 крылатых ракет Х-101.

                Кроме того, как указано, 204 дрона/ракеты - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

                "Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых - на 23 локациях", - говорится в сообщении.

                Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия10.07.25, 08:46 • 4598 просмотров

                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                Война
                Х-101
                Военно-воздушные силы Украины
                Шахед-136
                9К720 Искандер
                Ракетная система С-300
                Украина
                Киев
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