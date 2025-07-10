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В Литву с территории беларуси залетел беспилотник: из-за этого эвакуировали премьера

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Премьер-министр Литвы и спикер Сейма были эвакуированы в бомбоубежище из-за нарушения воздушного пространства. Из беларуси прилетел самодельный летательный аппарат, упавший возле границы.

В Литву с территории беларуси залетел беспилотник: из-за этого эвакуировали премьера

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер Сейма Саулюс Сквернялис в четверг были доставлены в бомбоубежище из-за нарушения воздушного пространства Литвы со стороны беларуси. Изначально предполагалось, что в страну залетел российский ударный дрон типа "шахед". Об этом сообщило информагентство BNS, пишет УНН.

Детали

Позже в Службе охраны государственной границы Литвы сообщили, что, по предварительным данным, было зафиксировано падение самодельного летательного аппарата, прилетевшего из Беларуси и напоминавшего самолет.

"Самолет" потерпел крушение в районе закрытого пограничного пункта пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны — "Лоша"), примерно в километре от границы с Беларусью.

По предварительной информации, он был изготовлен из фанеры и пенопласта.

Спикер Сейма Саулюс Сквернялис подтвердил журналистам, что его эвакуировали в укрытие из-за нарушения воздушного пространства.

"Служба безопасности руководства указала нам, что нужно идти в укрытие, что мы и сделали", — рассказал Сквернялис.

Как сообщает издание, в укрытие также эвакуировали Палуцкаса, который в тот момент находился на встрече с журналистами в Доме правительства Литвы.

Над Украиной обезврежено 364 из 397 вражеских дронов, сбито 14 из 18 ракет, в том числе вся баллистика10.07.25, 10:47 • 1618 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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