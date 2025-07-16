Литва збила безпілотник, який залетів з білорусі: що відомо

Влада Литви повідомила про збиття безпілотного літального апарату, який залетів у повітряний простір країни з території білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на LRT.

Деталі

Як повідомили литовські ЗМІ, у ніч на 16 липня прикордонники почули характерний звук з боку білоруського кордону. Прикордонний патруль Литви застосував обладнання для перехоплення дронів – літальний апарат став кружляти в повітрі, а потім впав на землю.

На пошуки відправили групу прикордонників, був застосований пошуковий дрон. Літальний апарат, який залетів на територію Литви, знайшли в 4 км від кордону.

Зазначається, що це вже не перший випадок, коли дрони пересікали білорусько-литовський кордон. Цього року було зафіксовано 34 випадки польоту БПЛА з метою контрабанди цигарок – минулоріч їх було 54.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас та речник Сейму Саулюс Скверняліс були доставлені до бомбосховища через політ безпілотного літального апарату з боку білорусі.

Також УНН повідомляв, що Єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав Латвію, Литву і Естонію налагодити масове виробництво безпілотників після інциденту з польотом дрону у литовському повітряному просторі.