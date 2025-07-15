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Єврокомісар закликав країни Балтії створити дроновий заслін

Київ • УНН

 • 1960 перегляди

Єврокомісар Андрюс Кубілюс закликає Литву та країни Балтії створити дроновий заслін та налагодити масове виробництво безпілотників після того, як російський дрон "Гербера" прилетів на територію Литви. Він наголошує на необхідності підготовки фахівців для швидкого виробництва дронів.

Єврокомісар закликав країни Балтії створити дроновий заслін

Єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликає Литву та інші країни Балтії створювати дроновий заслін та налагодити масове виробництво безпілотників. Відповідну заяву він зробив після того, як минулого тижня російський безпілотник "Гербера" прилетів на територію Литви з білорусі, пише УНН з посиланням на Delfi.

Це показує, що можливість проникнення такого дрону на територію Литви існує. Чи готова Литва захищатися від таких дронів, чи має достатні можливості? Це питання залишається без відповіді. Тому я завжди закликаю Литву та країни регіону подбати про створення так званого плану захисту східного кордону, плану фізичного захисту, насамперед шляхом встановлення цілої низки фізичних загороджень на землі. На мою думку, такий план має включати не лише фізичний кордон, а й створення дронового заслону 

- зазначив єврокомісар.

У травні минулого року тодішній міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте оголосила, що країни регіону домовилися про створення так званого дронового заслону, для якого будуть використовуватися безпілотні літальні апарати для моніторингу ділянки кордону. Також будуть застосовані системи боротьби з дронами, які дають можливість припиняти використання дронів ворожими країнами для контрабанів.

Втім, станом на початок березня цього року Литва та Естонія не отримали фінансування від ЄС на цей проект. За словами Кубілюса, ознак готовності Литви та країн Балтії відбивати можливі атаки дронів з боку росії "не надто багато".

Тому сьогодні потрібно не стільки виробляти дрони або закуповувати їх і зберігати на складі, скільки навчати і готувати команди фахівців, які могли б дуже швидко виробляти необхідну кількість дронів для цього заслону 

– сказав Кубілюс.

Доповнення

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про готовність німецьких військових захищати східний фланг НАТО, зокрема Литву, від можливого нападу рф. Німеччина вже усвідомила необхідність переозброєння та збільшення оборонних витрат.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
Білорусь
Андрюс Кубілюс
НАТО
Європейський Союз
Борис Пісторіус
Литва
Німеччина
Tesla
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