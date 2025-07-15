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Еврокомиссар призвал страны Балтии создать дроновый заслон

Киев • УНН

 • 1734 просмотра

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призывает Литву и страны Балтии создать дроновый заслон и наладить массовое производство беспилотников после того, как российский дрон "Гербера" прилетел на территорию Литвы. Он подчеркивает необходимость подготовки специалистов для быстрого производства дронов.

Еврокомиссар призвал страны Балтии создать дроновый заслон

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призывает Литву и другие страны Балтии создавать дроновый заслон и наладить массовое производство беспилотников. Соответствующее заявление он сделал после того, как на прошлой неделе российский беспилотник "Гербера" прилетел на территорию Литвы из беларуси, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Это показывает, что возможность проникновения такого дрона на территорию Литвы существует. Готова ли Литва защищаться от таких дронов, имеет ли достаточные возможности? Этот вопрос остается без ответа. Поэтому я всегда призываю Литву и страны региона позаботиться о создании так называемого плана защиты восточной границы, плана физической защиты, прежде всего путем установки целого ряда физических заграждений на земле. По моему мнению, такой план должен включать не только физическую границу, но и создание дронового заслона 

- отметил еврокомиссар.

В мае прошлого года тогдашний министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что страны региона договорились о создании так называемого дронового заслона, для которого будут использоваться беспилотные летательные аппараты для мониторинга участка границы. Также будут применены системы борьбы с дронами, которые дают возможность пресекать использование дронов враждебными странами для контрабанды.

Впрочем, по состоянию на начало марта этого года Литва и Эстония не получили финансирования от ЕС на этот проект. По словам Кубилюса, признаков готовности Литвы и стран Балтии отражать возможные атаки дронов со стороны россии "не слишком много".

Поэтому сегодня нужно не столько производить дроны или закупать их и хранить на складе, сколько обучать и готовить команды специалистов, которые могли бы очень быстро производить необходимое количество дронов для этого заслона 

– сказал Кубилюс.

Дополнение

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности немецких военных защищать восточный фланг НАТО, в частности Литву, от возможного нападения рф. Германия уже осознала необходимость перевооружения и увеличения оборонных расходов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Беларусь
Андрюс Кубилиус
НАТО
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Борис Писториус
Литва
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