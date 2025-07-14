Бундесвер готовий до відсічі, якщо стримування рф не спрацює: у Балтії це знають - Пісторіус

Війська з Німеччини, які роками мали культуру військової стриманості, в умовах необхідних дій для захисту кордонів "готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви", пише Financial Times, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає "виконати" завдання з переозброєння Європи та збільшити виробництва продукції необхідної для оборони, - відповідно до стрімких планів витрат ФРН.

Відомий як прямолінійний співрозмовник та переконаний прихильник України, Пісторіус став улюбленим політиком країни з моменту призначення міністром оборони. Він єдиний член попереднього кабінету міністрів на чолі з Олафом Шольцем, який залишився на посаді з моменту зміни уряду в травні. - пише FT.

Наразі у Німеччині необхідність переозброєння усвідомили, і навіть швидше, ніж планувалося, - вважає Пісторіус.

Більшість населення підтримує збільшення витрат на оборону, а також запровадження добровільної форми військової служби, яке має відбутися наступного року - вважає міністр оборони Німеччини.

Я завжди був переконаний, що якщо ви хочете говорити про мир і розрядку на рівних, ви можете робити це лише з позиції сили - зазначив Пісторіус.

Глава міноборони Німеччини наголосив про важливість східного флангу НАТО. У цьому контексті Financial Times пише, що "символом відданості Німеччини НАТО" є інавгурація у 2025 році постійної бригади німецьких солдатів у Литві.

для охорони балтійської держави – одного з флагманських проектів Пісторіуса – стала яскравим майже через чотири десятиліття після падіння залізної завіси.

Сьогодні Литва, країни Балтії, Польща – це східний фланг, і ми повинні зробити туди свій внесок". - заявляв Пісторіус.

У Бундесвері розуміють, що зараз робити максимум корисного, для того, щоб захистити східний фланг Європи.

З огляду на агресію рф в Україні, та загрозу можливих нових рішень кремля, глава міноборони стверджує наступне:

Не думайте, що ми слабкі або що ми не захистимося. Це актуально й сьогодні

Хоча Пісторіус у своїх заявах також наголошував, що ФРН підтримує досягнення миру і можливостей підтримувати мирне співіснування.

Але, війська з Німеччини, які роками мали культуру військової стриманості у відповідь на жахи Другої світової війни, "будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО".

Якщо стримування не спрацює.. Якщо рф може напасти..

Я б рекомендував вам просто поїхати до Вільнюса та поговорити з представниками німецької бригади там - каже Борис Пісторіус.

Вони точно знають, у чому полягає їхня робота, - підсумовує видання свій матеріал, словами керівника оборони Німеччини.

Нагадаємо

Німеччина обговорює закупівлю до 1000 танків Leopard 2 та 2500 бронемашин GTK Boxer на суму 25 мільярдів євро. Це частина плану з формування шести бригад НАТО та перетворення Бундесверу на найсильнішу армію Європи.