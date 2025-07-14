Бундесвер готовий до відсічі, якщо стримування рф не спрацює: у Балтії це знають - Пісторіус
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про готовність німецьких військових захищати східний фланг НАТО, зокрема Литву, від можливого нападу рф. Німеччина вже усвідомила необхідність переозброєння та збільшення оборонних витрат.
Війська з Німеччини, які роками мали культуру військової стриманості, в умовах необхідних дій для захисту кордонів "готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви", пише Financial Times, передає УНН.
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає "виконати" завдання з переозброєння Європи та збільшити виробництва продукції необхідної для оборони, - відповідно до стрімких планів витрат ФРН.
Відомий як прямолінійний співрозмовник та переконаний прихильник України, Пісторіус став улюбленим політиком країни з моменту призначення міністром оборони. Він єдиний член попереднього кабінету міністрів на чолі з Олафом Шольцем, який залишився на посаді з моменту зміни уряду в травні.
Наразі у Німеччині необхідність переозброєння усвідомили, і навіть швидше, ніж планувалося, - вважає Пісторіус.
Більшість населення підтримує збільшення витрат на оборону, а також запровадження добровільної форми військової служби, яке має відбутися наступного року
Я завжди був переконаний, що якщо ви хочете говорити про мир і розрядку на рівних, ви можете робити це лише з позиції сили
Глава міноборони Німеччини наголосив про важливість східного флангу НАТО. У цьому контексті Financial Times пише, що "символом відданості Німеччини НАТО" є інавгурація у 2025 році постійної бригади німецьких солдатів у Литві.
для охорони балтійської держави – одного з флагманських проектів Пісторіуса – стала яскравим майже через чотири десятиліття після падіння залізної завіси.
Сьогодні Литва, країни Балтії, Польща – це східний фланг, і ми повинні зробити туди свій внесок".
У Бундесвері розуміють, що зараз робити максимум корисного, для того, щоб захистити східний фланг Європи.
З огляду на агресію рф в Україні, та загрозу можливих нових рішень кремля, глава міноборони стверджує наступне:
Не думайте, що ми слабкі або що ми не захистимося. Це актуально й сьогодні
Хоча Пісторіус у своїх заявах також наголошував, що ФРН підтримує досягнення миру і можливостей підтримувати мирне співіснування.
Але, війська з Німеччини, які роками мали культуру військової стриманості у відповідь на жахи Другої світової війни, "будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО".
Якщо стримування не спрацює.. Якщо рф може напасти..
Я б рекомендував вам просто поїхати до Вільнюса та поговорити з представниками німецької бригади там
Вони точно знають, у чому полягає їхня робота, - підсумовує видання свій матеріал, словами керівника оборони Німеччини.
Нагадаємо
Німеччина обговорює закупівлю до 1000 танків Leopard 2 та 2500 бронемашин GTK Boxer на суму 25 мільярдів євро. Це частина плану з формування шести бригад НАТО та перетворення Бундесверу на найсильнішу армію Європи.