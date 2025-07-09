ФРН на шляху до "найсильнішої армії": Бундесвер планує масштабну закупівлю танків Leopard 2 та бронемашин GTK Boxer

У контексті війни рф в Україні та загрози поширення російської агресії, у Німеччині військове керівництво країни обговорює закупівлю тисячі нових танків. Якомога швидше поставити військам відповідну техніку очевидно непросто, - танкобудування складна галузь, - тому процес розглядається у проєкті на майбутні роки. Передає УНН із посиланням на Reuters, Münchner Merkur, Bloomberg та Bild.

Деталі

У Німеччині керівництво країни обговорює закупівлю нових танків, незважаючи на те що, у поточній війні росії в Україні армї активно застосовують саме дрони.

Як повідомляє Bild та Reuters, закупівля передбачає загальну суму 25 мільярдів євро. За непідтвердженими повідомленнями ЗМІ, це охопить до 1000 нових танків Leopard 2 та до 2500 колісних броньованих машин GTK Boxer.

До 2029 року планується витратити на оборону до 649 мільярдів євро, щоб досягти нової п'ятивідсоткової мети НАТО, - пише Münchner Merkur.

Повідомляється, що міністр оборони Борис Пісторіус (СДПН) хоче замовити сотні колісних бронетехніків GTK Boxer для Бундесверу.

Також Bloomberg повідомляв що у ФРН розглядається закупівля 1000 основних бойових танків Leopard 2 протягом наступних десяти років.

При цьому ідеться про формування шести бригад у рамках зобов'язань перед НАТО.

Контекст

Згідно з першою урядовою заявою канцлера Фрідріха Мерца:

Бундесвер має бути перетворений на найсильнішу звичайну армію Європи

Для досягнення цієї мети та для досягнення обіцяних цілей планування НАТО, уряд Німеччини, за словами Мерца, "надасть усі фінансові ресурси".

Україна отримає від Бельгії 20 систем ППО Cerber

Довідка

Бронетанкова бригада Бундесверу зазвичай складається з одного батальйону основних бойових танків, у складі якого близько 90 танків Leopard 2, і двох батальйонів бойових машин піхоти, у складі яких близько 180 бойових машин піхоти, таких як Puma або Marder.

До 2030 року Німеччині знадобиться понад 600 нових танків Leopard 2 тільки для цих семи бригад. Їх вироблятиме мюнхенська оборонна компанія KNDS Deutschland - німецький виробник танків, що базується на північний захід від Мюнхена.

За повідомленнями ЗМІ, дюссельдорфська компанія Rheinmetall, своєю чергою, виробляє інший тип танків. Саме на цей вид техніки буде спрямовано значні інвестиції.

Планується випуск цілих 2500 нових колісних бронемашин GTK Boxer. Це міцні та високомобільні колісні бронемашини для транспортування піхоти в бою. - інформує Bild.

Нагадаємо

УНН передавав, що у травні Німеччина підтверджувала надання Україні нового пакету військової допомоги, що включає ракети до ППО IRIS-T, боєприпаси для Leopard 2, дрони та бронетехніку.