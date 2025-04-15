Мардер (бойова машина піхоти)

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13281 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33841 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163756 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140771 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143504 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136591 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136654 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196825 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Rheinmetall отримала замовлення на поставку в Україну ще 20 БМП Marder

Rheinmetall отримала замовлення на поставку 20 бойових машин піхоти Marder 1A3 для України. Поставка запланована на першу половину 2025 року, фінансування здійснює Німеччина.

Війна • 18 грудня, 08:59 • 19149 перегляди

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: яку техніку нададуть

Німеччина передасть Україні велику партію військової техніки, включаючи 47 машин MRAP та різні види озброєння. Пакет допомоги містить гаубиці, дрони, боєприпаси та інше військове обладнання.

Війна • 20 листопада, 13:35 • 17896 перегляди

Гендиректор Rheinmetall розповів, коли системи Skynex та Skyranger будуть в Україні

Гендиректор Rheinmetall анонсував надходження систем Skynex та Skyranger в Україну найближчим часом. Дві системи Skynex вже захищають 16-кілометрову ділянку, а компанія також працює над мобільною системою Skyranger.

Війна • 26 жовтня, 15:15 • 24076 перегляди

Rheinmetall передасть Україні нову партію БМП Marder: що відомо про поставку

Німецький виробник Rheinmetall поставить ЗСУ ще 20 БМП Marder до кінця третього кварталу 2024 року. Загальна кількість переданої техніки досягне 200 одиниць, включаючи модернізовані Marder 1A3 з лазерними далекомірами.

Війна • 25 жовтня, 10:44 • 24218 перегляди

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: що в пакеті

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії військової техніки. Пакет включає танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубиці Panzerhaubitze 2000, системи ППО IRIS-T та інше обладнання.

Війна • 17 жовтня, 19:20 • 20741 перегляди

Зеленський заявив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети

Президент Зеленський повідомив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети. Україна значно збільшила виробництво боєприпасів та дронів, включаючи нову далекобійну ракету-дрон "Паляниця".

Війна • 1 жовтня, 19:35 • 42376 перегляди

Україна може і буде створювати найкращі зразки зброї - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Україна на шляху до лідерства в оборонній індустрії Європи. Він підкреслив, що країна може створювати найкращі зразки зброї та стане глобальним донором безпеки.

Війна • 1 жовтня, 17:52 • 23350 перегляди

Україна може щорічно виробляти до 4 млн дронів - Зеленський

Президент заявив про значне збільшення виробництва зброї в Україні. Зокрема, щорічно можуть виготовляти 4 млн дронів та до 20 САУ "Богдана" щомісяця, а також успішно випробували нову балістичну ракету.

Війна • 1 жовтня, 17:30 • 35071 перегляди

Rheinmetall оголосив про створення спільного з Україною, підприємства у сфері ППО

Rheinmetall планує створити спільне підприємство в Україні у сфері систем протиповітряної оборони протягом декількох років, хоча до початку виробництва може пройти 1-2 роки.

Війна • 16 травня, 10:44 • 21451 перегляди

Rheinmetall передасть Україні 20 бойових машин Marder

Компанія Rheinmetall отримала замовлення від німецького уряду на поставку 20 додаткових бойових машин піхоти Marder в Україну.

Війна • 9 квітня, 10:52 • 22314 перегляди