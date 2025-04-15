Мардер (бойова машина піхоти)

Україна може і буде створювати найкращі зразки зброї - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Україна на шляху до лідерства в оборонній індустрії Європи. Він підкреслив, що країна може створювати найкращі зразки зброї та стане глобальним донором безпеки.