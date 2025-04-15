Мардер (бойова машина піхоти)

Rheinmetall отримала замовлення на поставку 20 бойових машин піхоти Marder 1A3 для України. Поставка запланована на першу половину
2025 року, фінансування здійснює Німеччина.
Німеччина передасть Україні велику партію військової техніки, включаючи 47 машин MRAP та різні види озброєння. Пакет допомоги
містить гаубиці, дрони, боєприпаси та інше військове обладнання.
Гендиректор Rheinmetall анонсував надходження систем Skynex та Skyranger в Україну найближчим часом. Дві системи Skynex вже
захищають 16-кілометрову ділянку, а компанія також працює над мобільною системою Skyranger.
Німецький виробник Rheinmetall поставить ЗСУ ще 20 БМП Marder до кінця третього кварталу 2024 року. Загальна кількість переданої
техніки досягне 200 одиниць, включаючи модернізовані Marder 1A3 з лазерними далекомірами.
Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії військової техніки. Пакет включає танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубиці Panzerhaubitze 2000, системи ППО IRIS-T та інше обладнання.
Президент Зеленський повідомив про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети. Україна значно збільшила
виробництво боєприпасів та дронів, включаючи нову далекобійну ракету-дрон "Паляниця".
Президент Зеленський заявив, що Україна на шляху до лідерства в оборонній індустрії Європи. Він підкреслив, що країна може створювати найкращі зразки зброї та стане глобальним донором безпеки.
Президент заявив про значне збільшення виробництва зброї в Україні. Зокрема, щорічно можуть виготовляти 4 млн дронів та до 20 САУ "Богдана" щомісяця, а також успішно випробували нову балістичну ракету.
Rheinmetall планує створити спільне підприємство в Україні у сфері систем протиповітряної оборони протягом декількох років, хоча
до початку виробництва може пройти 1-2 роки.
Компанія Rheinmetall отримала замовлення від німецького уряду на поставку 20 додаткових бойових машин піхоти Marder в Україну.