Гендиректор Rheinmetall розповів, коли системи Skynex та Skyranger будуть в Україні
Київ • УНН
Гендиректор Rheinmetall анонсував надходження систем Skynex та Skyranger в Україну найближчим часом. Дві системи Skynex вже захищають 16-кілометрову ділянку, а компанія також працює над мобільною системою Skyranger.
Гендиректор концерну Rheinmetall Армін Паппергер висловив сподівання, що в найближчому майбутньому системи Skynex та Skyranger будуть в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю в телемарафоні, передає УНН.
Перші системи Skynex і сподіваюся в найближчому майбутньому Skyranger теж будуть в Україні. І ми зможемо захищати і українських військових, і український народ й що дуже важливо українську інфраструктуру
На запитання, які технологія пропонує зараз компанія Rheinmetall, Паппергер відповів: "На цей момент в нас є системи Skynex – це система на основі озброєння, яку використовують проти дронів. Вони здатні атакувати дрони на відстані 4 кілометрів. Зараз системи Skynex захищають ділянку у 16 кілометрів, дві з них в же в Україні. Але вам треба більше й ми працюємо над цим".
Також він повідомив, що компанія працює над системою Skyranger.
Він на основі транспорту, завдяки якому можна легко пересуватися на тому ж фронті, є можливість стріляти артилерійським залпом. Також, ми координуємо ракетні системи в комбінації з гарматними системами. Звісно, вам треба набагато більше
Доповнення
Німецький виробник Rheinmetall передав Збройним Силам України ще 20 бойових машин піхоти Marder. Поставки відбудуться наприкінці третього кварталу 2024 року.
Як повідомив Паппергер, Rheinmetall зараз на шляху до будівництва порохового заводу та заводу з виготовлення боєприпасів в Україні. Наприкінці року вже буде перша надсучасна бойова піхотна машина Lynx в Україні.
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