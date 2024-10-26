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Танки, боєприпаси та порох: Rheinmetall про заводи, які планує запустити в Україні

Київ • УНН

 • 34221 перегляди

Німецький концерн Rheinmetall будує в Україні заводи з виробництва танків, боєприпасів, пороху та систем ППО. Перший завод вже працює, другий на підході, а виробництво відповідатиме стандартам НАТО.

Танки, боєприпаси та порох: Rheinmetall про заводи, які планує запустити в Україні

У Rheinmetall розповіли про деталі будівництва порохового заводу та заводу з виготовлення боєприпасів в Україні. Про це гендиректор концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив в інтерв'ю в телемарафоні, передає УНН.

У нас багато хороших планів. Перший завод вже працює. Українська оборонна індустрія – це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство та підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми будемо вже мати першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство

- розповів Паппергер.

За його словами, компанія володіє 51% акцій цього підприємства. 

"Ми зараз на шляху до будівництва порохового заводу та заводу з виготовлення боєприпасів в Україні. Третій момент – це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоб ви могли самі себе захищати", - сказав Паппергер.

Також він проінформував про стан справ з будівництвом чотирьох заводів, створення яких Україна замовила у Rheinmetall цього року.

Справи просуваються. Перший завод вже готовий, другий на підході. Я наполягаю на тому, щоб прискорити все це, тому що часу в нас немає. Ми не маємо його втрачати"

- наголосив Паппергер.

Паппергер розповів також, якими будуть потужності цих заводів.

"Спроможності будуть дуже хорошими. Виробнича лінія №1 буде націлена на танки. Спроможності порохового виробництва та боєприпасів будуть спрямовані на подвійне або навіть потрійне виробництво за стандартами НАТО, якої у вас немає на цей момент. Адже ваша виробнича лінія досі має старі радянські стандарти. Це будуть видатні технології в майбутньому. Також буде виготовлення артилерії та боєприпасів для танків там", - розповів Паппергер.

Доповнення

В червні цього року Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні.

Паппергер повідомляв, що німецький оборонний гігант Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи по виробництву озброєння.

Rheinmetall у Британії вироблятиме стволи для танків і гармат в межах нової оборонної угоди23.10.24, 04:38 • 20148 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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