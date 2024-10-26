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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Танки, боеприпасы и порох: Rheinmetall о заводах, которые планирует запустить в Украине

Танки, боеприпасы и порох: Rheinmetall о заводах, которые планирует запустить в Украине

Киев  •  УНН

14:44 • 9627 просмотра

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Немецкий концерн Rheinmetall строит в Украине заводы по производству танков, боеприпасов, пороха и систем ПВО. Первый завод уже работает, второй на подходе, а производство будет соответствовать стандартам НАТО.

В Rheinmetall рассказали о деталях строительства порохового завода и завода по изготовлению боеприпасов в Украине. Об этом гендиректор концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил в интервью в телемарафоне, передает УНН.

У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия - это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы будем уже иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Поэтому это очень продуктивное совместное предприятие

- рассказал Паппергер.

По его словам, компания владеет 51% акций этого предприятия. 

«Мы сейчас на пути к строительству порохового завода и завода по изготовлению боеприпасов в Украине. Третий момент - это то, что мы хотим наладить производство систем ПВО, чтобы вы могли сами себя защищать», - сказал Паппергер.

Также он проинформировал о состоянии дел со строительством четырех заводов, создание которых Украина заказала у Rheinmetall в этом году.

Дела продвигаются. Первый завод уже готов, второй на подходе. Я настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет. Мы не должны его терять»

- подчеркнул Паппергер.

Паппергер рассказал также, какими будут мощности этих заводов.

«Возможности будут очень хорошими. Производственная линия №1 будет нацелена на танки. Возможности порохового производства и боеприпасов будут направлены на двойное или даже тройное производство по стандартам НАТО, которого у вас нет на данный момент. Ведь ваша производственная линия до сих пор имеет старые советские стандарты. Это будут выдающиеся технологии в будущем. Также будет изготовление артиллерии и боеприпасов для танков там», - рассказал Паппергер.

Дополнение

В июне этого года Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине.

Паппергер сообщал, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода по производству вооружения.

Rheinmetall в Британии будет производить стволы для танков и пушек в рамках нового оборонного соглашения23 октября 2024, 01:38 • 19098 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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