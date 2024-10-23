Rheinmetall в Британии будет производить стволы для танков и пушек в рамках нового оборонного соглашения

Немецкий производитель оружия Rheinmetall будет производить стволы для оружия в Великобритании в рамках нового масштабного оборонного соглашения между Берлином и Лондоном, направленного на углубление военного сотрудничества и усиление поддержки Украины. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что новый завод станет частью глобальных усилий для увеличения производства артиллерии и боеприпасов после того, как полномасштабное вторжение владимира путина истощило запасы и продемонстрировало слабые стороны цепей поставок.

Завод, местоположение которого еще не определено, начнет производить стволы для артиллерийских орудий и основных боевых танков с 2027 года. Это будут стволы для калибров 120 мм и 155 мм гаубиц, а также для британских танков Challenger 3. Это означает, что производство артиллерийских стволов в Великобритании будет возобновлено впервые за последнее десятилетие, а сталь для них будет изготавливать компания Sheffield Forgemasters.

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Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что инвестиции компании в Великобританию обеспечат ее лидерские позиции в развитии и производстве оборонных технологий, которые способствуют как национальной, так и глобальной безопасности.

Германия, крупнейший оборонный подрядчик в Европе, также рассматривает в будущем возможность производства взрывчатых веществ для боеприпасов в Британии. Завод станет частью усилий по интенсификации британско-немецкого оборонного сотрудничества в рамках более широкого соглашения, которое подпишут министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус.

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