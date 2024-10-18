Украина и Британия провели третий раунд переговоров по новому соглашению: детали
Киев • УНН
Состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Великобританией по новому двустороннему соглашению. Стороны согласовали структуру документа и отметили прогресс в ключевых разделах.
Украина и Великобритания провели третий раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
По данным ОП, стороны обсудили изменения в проект документа, согласовали его структуру и отметили существенный прогресс в согласовании ключевых разделов.
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«Рад, что мы значительно продвинулись вперед и согласовали ряд приоритетных разделов будущего соглашения. Это будет исторический договор, который закрепит основные направления нашего сотрудничества на длительный период - от безопасности до экономики, от энергетики до культуры и искусства», - отметил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, который по поручению главы делегации, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, возглавил украинскую команду на переговорах.
Делегации Украины и Великобритании утвердили график следующих шагов для дальнейшей работы над текстом соглашения.
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