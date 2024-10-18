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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Британия провели третий раунд переговоров по новому соглашению: детали

Украина и Британия провели третий раунд переговоров по новому соглашению: детали

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 18:21  •  7764 просмотра

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Состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Великобританией по новому двустороннему соглашению. Стороны согласовали структуру документа и отметили прогресс в ключевых разделах.

Украина и Великобритания провели третий раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

По данным ОП, стороны обсудили изменения в проект документа, согласовали его структуру и отметили существенный прогресс в согласовании ключевых разделов.

Стармер заявил, что Британия "удвоит" поддержку Украины19 июля 2024, 10:53 • 31061 просмотр

«Рад, что мы значительно продвинулись вперед и согласовали ряд приоритетных разделов будущего соглашения. Это будет исторический договор, который закрепит основные направления нашего сотрудничества на длительный период - от безопасности до экономики, от энергетики до культуры и искусства», - отметил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, который по поручению главы делегации, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, возглавил украинскую команду на переговорах.

Делегации Украины и Великобритании утвердили график следующих шагов для дальнейшей работы над текстом соглашения.

Великобритания пообещала долгосрочную поддержку Украине4 января 2023, 01:12 • 467700 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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