Украина и Британия провели третий раунд переговоров по новому соглашению: детали

Украина и Великобритания провели третий раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

По данным ОП, стороны обсудили изменения в проект документа, согласовали его структуру и отметили существенный прогресс в согласовании ключевых разделов.

Стармер заявил, что Британия "удвоит" поддержку Украины

«Рад, что мы значительно продвинулись вперед и согласовали ряд приоритетных разделов будущего соглашения. Это будет исторический договор, который закрепит основные направления нашего сотрудничества на длительный период - от безопасности до экономики, от энергетики до культуры и искусства», - отметил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, который по поручению главы делегации, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, возглавил украинскую команду на переговорах.

Делегации Украины и Великобритании утвердили график следующих шагов для дальнейшей работы над текстом соглашения.

Великобритания пообещала долгосрочную поддержку Украине