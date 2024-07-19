Премьер-министра Великобритании Кир Стармер заявил, что страна «удвоит» поддержку Украины. Также он принял сегодня утром приглашение посетить Украину снова в будущем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Стармер назвал визит Владимира Зеленского на Даунинг-стрит «настоящей частью истории».

Кабинет министров Британии приветствовал Президента Украины стоя, поскольку он стал первым иностранным лидером, который лично выступил на встрече министров с 1997 года.

Это очень, очень важная встреча для нас, и вам здесь очень рады. Для меня настоящее удовольствие и привилегия приветствовать вас сегодня утром на Даунинг-стрит. Это настоящая часть истории - сказал премьер-министр.

По его словам, то, что президент стал первым иностранным лидером 21-го века, который обратился к кабинету министров лично, демонстрирует «то, какое уважение ты (Зеленский - ред.) имеешь... в этой стране и во всем мире».

Стармер сказал, что Украина имеет «непоколебимую поддержку» Великобритании и что агрессию России «нельзя простить и она не может остаться безнаказанной».

Кроме того, премьер заявил, что Британия «удвоит» поддержку Украины, и подтвердил, что принял сегодня утром приглашение посетить Украину снова в будущем.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед правительством Великобритании призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера продемонстрировать свое лидерство в отношении «дальнобойности» Украины.

Во время рабочего визита в Великобританию Владимир Зелнеский имел встречу с британским монархом Чарльзом III.