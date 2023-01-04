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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Великобритания пообещала долгосрочную поддержку Украине

Киев • УНН

 • 467779 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре 3 января, что украинский Президент может рассчитывать на поддержку Великобритании в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в заявлении спикера, опубликованном после разговора двух лидеров ранее в тот же день, передает УНН.

Великобритания пообещала долгосрочную поддержку Украине

Цитата

“Лидеры обсудили ужасные атаки беспилотников на Украину в последние дни”, — говорится в заявлении спикера, обнародованном после разговора двух лидеров. Премьер-министр сказал, что Украина может рассчитывать на продолжение поддержки Великобритании в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует недавняя поставка более 1000 противовоздушных ракет”, — говорится в заявлении.

Украинский лидер в ответ на своей странице в Twitter тоже прокомментировал разговор.

“Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Есть для этого конкретные решения”, — написал Зеленский.

В декабре 2022 года Риши Сунак призвал игнорировать любые призывы Москвы к переговорам, пока она не оставит оккупированные территории в Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с премьер-министром Норвегии Йонасу Гару Стере. Представители двух государств обсудили финансирование объемов газа для прохождения зимнего периода Украины.

Ранее Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он рассказал о риске эскалации на фронте и то, что рассчитывает на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем “Рамштайн”.

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