Великобритания пообещала долгосрочную поддержку Украине

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“Лидеры обсудили ужасные атаки беспилотников на Украину в последние дни”, — говорится в заявлении спикера, обнародованном после разговора двух лидеров. Премьер-министр сказал, что Украина может рассчитывать на продолжение поддержки Великобритании в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует недавняя поставка более 1000 противовоздушных ракет”, — говорится в заявлении.

Украинский лидер в ответ на своей странице в Twitter тоже прокомментировал разговор.

“Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Есть для этого конкретные решения”, — написал Зеленский.

В декабре 2022 года Риши Сунак призвал игнорировать любые призывы Москвы к переговорам, пока она не оставит оккупированные территории в Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с премьер-министром Норвегии Йонасу Гару Стере. Представители двух государств обсудили финансирование объемов газа для прохождения зимнего периода Украины.

Ранее Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он рассказал о риске эскалации на фронте и то, что рассчитывает на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем “Рамштайн”.