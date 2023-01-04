Велика Британія пообіцяла довгострокову підтримку Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Британський премʼєр-міністр Ріші Сунак заявив Володимиру Зеленському в телефонній розмові 3 січня, що український Президент може розраховувати на підтримку Великої Британії в довгостроковій перспективі. Про це йдеться в заяві речника, опублікованій після розмови двох лідерів раніше того ж дня, передає УНН.
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“Лідери обговорили жахливі атаки безпілотників на Україну в останні дні”, — ідеться в заяві речника, оприлюдненій після розмови двох лідерів. Прем’єр-міністр сказав, що Україна може розраховувати на продовження підтримки Великої Британії в довгостроковій перспективі, про що свідчить нещодавня поставка понад 1000 протиповітряних ракет”, — йдеться у заяві.
Український лідер у відповідь на своїй сторінці у Twitter теж прокоментував розмову.
“Погодилися активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Маємо для цього конкретні рішення”, — написав Зеленський.
У грудні 2022 року Ріші Сунак закликав ігнорувати будь-які заклики Москви до переговорів, доки вона не залишить окуповані території в Україні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський розмовляв з прем'єр-міністром Норвегії Йонасу Гару Стере. Представники двох держав обговорили фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду України.
Раніше Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він розповів про ризик ескалації на фронті та те, що розраховує на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому “Рамштайні”.