Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії фінансову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасу Гару Стере. Представники двох держав обговорили фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду України.
Про це повідомив Глава держави у своєму Telegram, передає УНН.
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“Розповів про ризики ескалації на фронті прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стере. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду”, — написав у соцмережах Президент.
Під час вечірнього звернення до народу відзначив роль скандинавської країни у військовій допомозі. Зеленський повідомив, що вже ухвалені та готуються “дуже потужні рішення”.
“Роль Норвегії може стати справді історичною в захисті Європи, якщо реалізуємо все те, про що зараз говоримо”, — сказав Гарант.
Нагадаємо
Раніше Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він розповів про ризик ескалації на фронті та те, що розраховує на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому “Рамштайні”.