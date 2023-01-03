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Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії фінансову допомогу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасу Гару Стере. Представники двох держав обговорили фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду України.

Про це повідомив Глава держави у своєму Telegram, передає УНН.

Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії фінансову допомогу Україні

Цитата

“Розповів про ризики ескалації на фронті прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стере. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду”, — написав у соцмережах Президент.

Під час вечірнього звернення до народу відзначив роль скандинавської країни у військовій допомозі. Зеленський повідомив, що вже ухвалені та готуються “дуже потужні рішення”.

“Роль Норвегії може стати справді історичною в захисті Європи, якщо реалізуємо все те, про що зараз говоримо”, — сказав Гарант.

Нагадаємо

Раніше Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він розповів про ризик ескалації на фронті та те, що розраховує на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому “Рамштайні”.

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