Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії фінансову допомогу Україні

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“Розповів про ризики ескалації на фронті прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стере. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду”, — написав у соцмережах Президент.

Під час вечірнього звернення до народу відзначив роль скандинавської країни у військовій допомозі. Зеленський повідомив, що вже ухвалені та готуються “дуже потужні рішення”.

“Роль Норвегії може стати справді історичною в захисті Європи, якщо реалізуємо все те, про що зараз говоримо”, — сказав Гарант.

Нагадаємо

Раніше Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він розповів про ризик ескалації на фронті та те, що розраховує на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому “Рамштайні”.