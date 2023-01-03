Зеленский обсудил с премьером Норвегии финансовую помощь Украине

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“Рассказал о рисках эскалации на фронте премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Передал актуальные оборонные потребности Украины. Поблагодарил за поддержку, оказанную нашей энергетической инфраструктуре и финансирование объемов газа для прохождения зимнего периода”, — написал в соцсетях Президент.

Во время вечернего обращения к народу отметил роль скандинавской страны в военной помощи. Зеленский сообщил, что уже приняты и готовятся “очень мощные решения”.

“Роль Норвегии может стать действительно исторической в защите Европы, если реализуем все то, о чем сейчас говорим”, — сказал Гарант.

Напомним

Ранее Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он рассказал о риске эскалации на фронте и то, что рассчитывает на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем “Рамштайн”.