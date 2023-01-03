Зеленський зідзвонився з прем'єром Нідерландів: говорили про ризик ескалації на фронті та "Рамштайн"

Цитата

«Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів про ризик ескалації на фронті, потенційні виклики та наші оборонні потреби для адекватного реагування. Розраховуємо на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому «Рамштайні», - написав Зеленський в Twitter.

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Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", скоріше всього відбудеться у січні.