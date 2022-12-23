Нідерланди виділяють 2,5 млрд євро Україні: Зеленський уже зідзвонився з прем'єром Рютте
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Нідерланди виділяють 2,5 млрд євро на допомогу Україні в боротьбі з агресором. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, додавши, що у телефонній розмові подякував за таке рішення прем'єр-міністру країни Марку Рютте, пише УНН.
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"Провів важливу розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити 2,5 млрд євро на допомогу Україні в боротьбі з агресором", - написав Зеленський у Twitter.
Деталі
Зеленський наголосив, що українська сторона цінує підтримку Нідерландів. "Працюємо далі разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", - додав він.
Сам Рютте у Twitter уточнив, що Нідерланди виділяють 2,5 млрд євро на 2023 рік - на військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу Україні.
Провів важливу розмову з Прем'єр-міністром @MinPres. Подякував за рішення виділити €2,5 млрд на допомогу в боротьбі з агресором. Цінуємо підтримку! Працюємо далі разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2022
Доповнення
З початку вторгнення Україна отримала 28 млрд дол. міжнародної допомоги.