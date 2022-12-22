З початку вторгнення Україна отримала 28 млрд дол. міжнародної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала вже 28 мільярдів доларів фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Про це на брифінгу повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає кореспондент УНН.
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"За 11 місяців Україна отримала 26,7 млрд доларів фінансової допомоги. Зараз сума зросла до 28 мільярдів доларів", - сказала вона.
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За словами Свириденко, з березня цього року потреба в щомісячній фінансовій підтримці була обсягом 5 млрд доларів. Вона зауважила, що Україна розраховує покривати дефіцит бюджету за допомогою міжнародних партнерів.
"Якщо ми кажемо про 2023 рік, то дефіцит бюджету складає понад 20% ВВП. Звичайно, ми його будемо покривати завдяки фінансовій допомозі партнерів. Нам потрібно залучити у наступному році 38 мільярдів доларів. Європейський Союз вже підтвердив можливість надання нам допомоги на рівні 18 млрд доларів. Ми плануємо, що решта gap (різниці - ред.) буде перекрита коштом залучень від МВФ, інших донорів, та США у першу чергу", - підсумувала міністр.
Нагадаємо
16 грудня глави держав та урядів країн ЄС остаточно затвердили рішення про виділення для України макрофінансової допомоги (МФД+) на 2023 рік в обсязі 18 млрд євро.