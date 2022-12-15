Європейська Рада остаточно затвердила 18 млрд євро на 2023 рік для України

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“Ми будемо продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Європейський Союз у цьому році підтримав Україну фінансово, з виділенням 19,7 мільярда євро, і, завдяки Чеському головуванню ЄС, наша пропозиція щодо додаткового виділення 18 мільярдів євро у 2023 році була схвалена сьогодні. ЄС перебуває на передовому фронті у підтримці своїх сусідів, як це має бути, і так буде й надалі”, — зазначила вона.

Нагадаємо

Європейському Союзу вдалося 12 грудня домовитися про 18 мільярдів євро фінансової допомоги для України на 2023 рік, по 1,5 мільярда євро щомісяця.

Про нього вдалося домовитися, коли Угорщина отримала від країн ЄС зниження суми, що підпадає під заморожування фінансування Будапешта, в обмін на зняття вето з ключових питань, включаючи пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро.

Європейський парламент погодив кредит Україні від ЄС на 18 мільярдів євро на 2023 рік.

Втім, 14 грудня Польща затримала офіційне ухвалення ЄС мінімального корпоративного податку для великих компаній і, як наслідок, заблокувала цілий пакет інших угод, включаючи фінансування України у 2023 році.

Варшава пояснила, що хоче певні зміни у податковій угоді, а також розірвати політичний зв'язок у пакеті з підтримуваною нею допомогою Україні.