Европейский Совет окончательно утвердил 18 млрд евро на 2023 год для Украины

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“Мы будем продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимым. Европейский Союз в этом году поддержал Украину финансово, с выделением 19,7 миллиарда евро, и, благодаря Чешскому председательству ЕС, наше предложение о дополнительном выделении 18 миллиардов евро в 2023 году была одобрена сегодня. ЕС находится на передовом фронте в поддержке своих соседей, как это должно быть, и так будет и в дальнейшем”, — отметила она.

Напомним

Европейскому Союзу удалось 12 декабря договориться о 18 миллиардах евро финансовой помощи для Украины на 2023 год, по 1,5 миллиарда евро ежемесячно.

О нем удалось договориться, когда Венгрия получила от стран ЕС снижение суммы, подпадающей под замораживание финансирования Будапешта, в обмен на снятие вето по ключевым вопросам, включая пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро.

Европейский парламент согласовал кредит Украины от ЕС на 18 миллиардов евро на 2023 год.

Впрочем, 14 декабря Польша задержала официальное принятие ЕС минимального корпоративного налога для крупных компаний и, как следствие, заблокировала целый пакет других соглашений, включая финансирование Украины в 2023 году.

Варшава объяснила, что хочет определенные изменения в налоговом соглашении, а также разорвать политическую связь в пакете с поддерживаемой им помощью Украины.