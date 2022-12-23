Нидерланды выделяют 2,5 млрд евро Украине: Зеленский уже созвонился с премьером Рютте
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Нидерланды выделяют 2,5 млрд евро на помощь Украине в борьбе с агрессором. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что в телефонном разговоре поблагодарил за такое решение премьер-министра страны Марка Рютта, пишет УНН.
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"Провел важный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Поблагодарил за решение выделить 2,5 млрд евро на помощь Украине в борьбе с агрессором", - написал Зеленский в Twitter.
Детали
Зеленский подчеркнул, что украинская сторона ценит поддержку Нидерландов. "Работаем дальше вместе над укреплением обороноспособности, энергетической устойчивости, восстановлением критической инфраструктуры", - добавил он.
Сам Рютте в Twitter уточнил, что Нидерланды выделяют 2,5 млрд евро на 2023 год – на военную, гуманитарную и дипломатическую помощь Украине.
Провел важный разговор с Премьер-министром @MinPres. Поблагодарил за решение выделить €2,5 млрд на помощь в борьбе с агрессором. Ценим поддержку! Работаем дальше вместе над укреплением обороноспособности, энергетической стойкостью, восстановлением критической инфраструктуры.— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 23, 2022
Дополнение
С начала вторжения Украина получила 28 млрд дол. международной помощи.