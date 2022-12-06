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"Рамштайн-8": Резніков очікує нове засідання контактної групи з питань оборони України у січні

"Рамштайн-8": Резніков очікує нове засідання контактної групи з питань оборони України у січні

Київ • УНН

 • 821806 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", скоріше всього відбудеться у січні. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Я думаю, що воно, скорше всього, відбудеться в січні", - сказав Резніков, відповідаючи, коли очікувати нового засідання у форматі "Рамштайн"

Деталі

З його слів, до клубу "Рамштайн" входять близько 50 країн, але вчора з головою Пентагону Ллойдом Остіном він обговорював "деякі нові країни", "які можуть поділитися необхідним нам з вами озброєнням".

Доповнення

16 листопада очільник Пентагону Ллойд Остін провів сьому зустріч міністрів оборони контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", у віртуальному форматі.

Довідково

Контактна група з питань оборони України (UCG) була сформована після російського вторгнення в Україну. Станом на 15 червня 2022 року до неї входили міністри оборони понад 50 країн. Її очолює міністр оборони США Ллойд Остін.

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