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"Рамштайн-8": Резников ожидает новое заседание контактной группы по обороне Украины в январе

Киев • УНН

 • 821803 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Очередное заседание контактной группы по обороне Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", скорее всего состоится в январе. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Я думаю, что оно, скорее всего, состоится в январе", – сказал Резников, отвечая, когда ожидать нового заседания в формате "Рамштайн"

Детали

По его словам, в клуб "Рамштайн" входят около 50 стран, но вчера с главой Пентагона Ллойдом Остином он обсуждал "некоторые новые страны", "которые могут поделиться необходимым нам с вами вооружением".

Дополнение

16 ноября глава Пентагона Ллойд Остин провел седьмую встречу министров обороны контактной группы по обороне Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", в виртуальном формате.

Справочно

Контактная группа по обороне Украины (UCG) была сформирована после российского вторжения в Украину. По состоянию на 15 июня 2022 г. в нее входили министры обороны более 50 стран. Ее возглавляет министр обороны США Ллойд Остин.

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