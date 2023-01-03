Зеленский созвонился с премьером Нидерландов: говорили о риске эскалации на фронте и "Рамштайне"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, рассказав о риске эскалации на фронте и том, что рассчитывает на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем «Рамштайне», передает УНН.
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«Провел телефонный разговор с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассказал о риске эскалации на фронте, потенциальных вызовах и наших оборонных потребностях для адекватного реагирования. Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем «Рамштайне», - написал Зеленский в Twitter.
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Дополнение
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что очередное заседание контактной группы по обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", скорее всего состоится в январе.