Зеленский созвонился с премьером Нидерландов: говорили о риске эскалации на фронте и "Рамштайне"

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«Провел телефонный разговор с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассказал о риске эскалации на фронте, потенциальных вызовах и наших оборонных потребностях для адекватного реагирования. Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем «Рамштайне», - написал Зеленский в Twitter.

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что очередное заседание контактной группы по обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", скорее всего состоится в январе.