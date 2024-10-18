Україна і Британія провели третій раунд переговорів щодо нової угоди: деталі
Київ • УНН
Відбувся третій раунд переговорів між Україною та Великою Британією щодо нової двосторонньої угоди. Сторони погодили структуру документа та відзначили прогрес у ключових розділах.
Україна та Велика Британія провели третій раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
За даними ОП, сторони обговорили зміни до проєкту документа, погодили його структуру та відзначили суттєвий прогрес у погодженні ключових розділів.
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"Радий, що ми значно просунулися вперед і погодили низку пріоритетних розділів майбутньої угоди. Це буде історичний договір, що закріпить основні напрями нашої співпраці на тривалий період – від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва", – зазначив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, який за дорученням глави делегації, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, очолив українську команду на переговорах.
Делегації України та Великої Британії затвердили графік наступних кроків для подальшої роботи над текстом угоди.
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