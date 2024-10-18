Британия присоединяется к Франции и Германии в разработке ракет дальнего радиуса действия

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил 17 октября, что его страна присоединится к программе европейских стран по разработке ракет дальнего радиуса действия. Британия стремится восполнить пробел в военных запасах, образовавшийся в результате войны россии в Украине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Мы берем на себя обязательство Великобритании участвовать в программе создания ракет дальнего радиуса действия, официальное обязательство наряду с Германией, Францией, Польшей и некоторыми другими странами - сказал Гили в кулуарах встречи со своими коллегами из НАТО в Брюсселе.

Он не стал уточнять дальность планируемого оружия и другие детали, сказав, что они еще не решены.

"Это дальнобойное оружие по сравнению с теми возможностями, которые многие из нас уже имеют и могут использовать", - сказал он журналистам, добавив, что эта разработка также является частью усилий НАТО по укреплению собственных сил сдерживания и защиты Европы.

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В то время военные источники заявили, что целью является создание новой крылатой ракеты наземного базирования с дальностью действия от 1000 до 2000 км, чтобы удовлетворить требования НАТО относительно такого потенциала.

США и Германия также объявили в Вашингтоне, что в 2026 году начнут временно размещать на немецкой территории американские ракеты дальнего радиуса действия, включая SM-6, "Томагавки" и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Развертывание, осужденное москвой как "очень серьезная угроза" национальной безопасности россии, рассматривают как временное решение, пока Европа не подготовит свои собственные ракеты дальнего радиуса действия.

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