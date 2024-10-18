Британія долучається до Франції та Німеччини в розробці ракет дальнього радіуса дії
Київ • УНН
Велика Британія буде брати участь у програмі розробки ракет дальнього радіуса дії разом з Францією, Німеччиною та іншими європейськими країнами. Мета - створити крилату ракету наземного базування з дальністю 1000-2000 км для посилення оборони НАТО.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив 17 жовтня, що його країни приєднається до програми європейських країн із розроблення ракет дальнього радіуса дії. Британія прагне заповнити прогалину у військових запасах, що утворилася внаслідок війни росії в Україні. Про це пише Reuters, передає УНН.
Ми беремо на себе зобов'язання Великої Британії брати участь у програмі створення ракет дальнього радіуса дії, офіційне зобов'язання поряд із Німеччиною, Францією, Польщею та деякими іншими країнами
Він не став уточнювати дальність планованої зброї та інші деталі, сказавши, що вони ще не вирішені.
"Це далекобійна зброя порівняно з тими можливостями, які багато хто з нас уже має і може використовувати", - сказав він журналістам, додавши, що ця розробка також є частиною зусиль НАТО зі зміцнення власних сил стримування і захисту Європи.
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У той час військові джерела заявили, що метою є створення нової крилатої ракети наземного базування з дальністю дії від 1000 до 2000 км, щоб задовольнити вимоги НАТО щодо такого потенціалу.
США і Німеччина також оголосили у Вашингтоні, що 2026 року почнуть тимчасово розміщувати на німецькій території американські ракети дальнього радіуса дії, включно з SM-6, "Томагавками" і гіперзвуковою зброєю, що розробляється.
Розгортання, засуджене москвою як "дуже серйозна загроза" національній безпеці Росії, розглядають як тимчасове рішення, доки Європа не підготує свої власні ракети дальнього радіуса дії.
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