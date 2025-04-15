Tomahawk (сімейство ракет)

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165173 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141516 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144190 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136675 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136869 перегляди

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Експерти озвучили очікування від США щодо війни в Україні після інавгурації Трампа

Політика Трампа та його оточення стала реалістичнішою за останні два тижні. Експерти очікують адекватної позиції щодо війни в Україні після інавгурації та продовження військової допомоги Україні.

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Російська ППО виявляється не здатною захистити стратегічні об‘єкти рф, окрім резиденції путіна і москви - ЦПД РНБО

Керівник ЦПД заявив про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті стратегічних об'єктів. РФ приховує реальні втрати систем ППО, включаючи С300/С400 та Панцирь-С1.

Війна • 11 січня, 10:36 • 55893 перегляди

США опублікували відео запуску "Томагавк" по цілях у Ємені 31 грудня

Центральне командування США опублікувало відео запуску крилатих ракет Tomahawk по цілях хуситів у Ємені 31 грудня. Удари були спрямовані на об'єкти командування, виробництва та зберігання зброї.

Новини Світу • 5 січня, 04:14 • 47906 перегляди

росія скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності з ядерними боєголовками - лавров

Лавров заявив про скасування мораторію на розгортання ракет з ядерними боєголовками. Рішення прийняте у відповідь на плани США розмістити ракети в Німеччині з 2026 року.

Новини Світу • 29 грудня, 19:59 • 32366 перегляди

США планують збільшити виробництво ракет, зокрема й для допомоги Україні

Пентагон уклав контракт з Williams International на розширення виробництва газотурбінних двигунів для ракет. Проект включає виготовлення Harpoon, JASSM, LRASM та Tomahawk для потреб США та України.

Війна • 24 грудня, 03:51 • 102306 перегляди
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Розміщення іноземних військ в Україні: які формати розглядаються

Французький президент запропонував розмістити іноземні війська в Україні до вступу в НАТО. Експерти обговорюють різні формати присутності - від поліцейських місій до бойових контингентів.

Війна • 10 грудня, 14:12 • 126537 перегляди

Австралія вперше здійснила пуск ракети Tomahawk

Австралія здійснила перший успішний запуск американської крилатої ракети Tomahawk з есмінця HMAS "Брісбен". Країна планує придбати понад 200 ракет за 1,3 млрд доларів для посилення оборонних можливостей.

Новини Світу • 10 грудня, 10:27 • 17156 перегляди

Україна може отримати ракети дальністю до 5500 км: що відомо

Парламентська Асамблея НАТО закликала надати Україні ракети середньої дальності 1000-5500 км для стримування рф. Рішення створює юридичне підґрунтя для передачі такої зброї країнами альянсу.

Війна • 26 листопада, 06:42 • 21218 перегляди

Зеленський заявив про відсутність повної підтримки України для початку переговорів з рф

Президент України наголосив на необхідності зміцнення України та чесності в переговорах без закулісних домовленостей.

Війна • 30 жовтня, 13:22 • 15924 перегляди

Зеленський про ракети Tomahawk: це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом

Президент України прокоментував витік інформації про ракети Tomahawk у Плані перемоги. За його словами, ці дані були конфіденційними між Україною та Білим домом.

Війна • 30 жовтня, 11:58 • 17530 перегляди

Зеленський зустрівся з головою уряду Данії: обговорили підготовку бригад ЗСУ та постачання озброєнь Україні

Президент України зустрівся з Метте Фредеріксен у Рейк'явіку для обговорення військової підтримки та Формули миру. Данія виділить 4,2 млрд крон на виробництво української зброї, включаючи безпілотники та артилерію.

Політика • 29 жовтня, 17:09 • 23962 перегляди

NYT: Зеленський у Плані перемоги просить передати Україні ракети Tomahawk

Україна просить у США ракети Tomahawk з дальністю понад 2400 км в рамках "пакету неядерного стримування". Американські посадовці вважають цей запит нереалістичним через обмежені запаси та відсутність обґрунтування використання.

Війна • 29 жовтня, 11:43 • 16372 перегляди

Британія долучається до Франції та Німеччини в розробці ракет дальнього радіуса дії

Велика Британія буде брати участь у програмі розробки ракет дальнього радіуса дії разом з Францією, Німеччиною та іншими європейськими країнами. Мета - створити крилату ракету наземного базування з дальністю 1000-2000 км для посилення оборони НАТО.

Новини Світу • 18 жовтня, 06:23 • 13021 перегляди

Німеччина не відмовиться від розміщення далекобійної американської зброї попри погрози рф

Берлін заявив, що не дозволить себе налякати погрозами Росії щодо розміщення американських ракет у Німеччині. ФРН вважає це необхідним для стримування агресії РФ проти України.

Новини Світу • 29 липня, 12:27 • 20580 перегляди