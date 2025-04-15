Tomahawk (сімейство ракет)

Політика Трампа та його оточення стала реалістичнішою за останні два тижні. Експерти очікують адекватної позиції щодо війни в Україні після інавгурації та продовження військової допомоги Україні.
Керівник ЦПД заявив про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті стратегічних об'єктів. РФ приховує реальні втрати систем ППО, включаючи С300/С400 та Панцирь-С1.
Центральне командування США опублікувало відео запуску крилатих ракет Tomahawk по цілях хуситів у Ємені 31 грудня. Удари були спрямовані на об'єкти командування, виробництва та зберігання зброї.
Лавров заявив про скасування мораторію на розгортання ракет з ядерними боєголовками. Рішення прийняте у відповідь на плани США розмістити ракети в Німеччині з 2026 року.
Пентагон уклав контракт з Williams International на розширення виробництва газотурбінних двигунів для ракет. Проект включає виготовлення Harpoon, JASSM, LRASM та Tomahawk для потреб США та України.
Французький президент запропонував розмістити іноземні війська в Україні до вступу в НАТО. Експерти обговорюють різні формати присутності - від поліцейських місій до бойових контингентів.
Австралія здійснила перший успішний запуск американської крилатої ракети Tomahawk з есмінця HMAS "Брісбен". Країна планує придбати понад 200 ракет за 1,3 млрд доларів для посилення оборонних можливостей.
Парламентська Асамблея НАТО закликала надати Україні ракети середньої дальності 1000-5500 км для стримування рф. Рішення створює юридичне підґрунтя для передачі такої зброї країнами альянсу.
Президент України наголосив на необхідності зміцнення України та чесності в переговорах без закулісних домовленостей.
Президент України прокоментував витік інформації про ракети Tomahawk у Плані перемоги. За його словами, ці дані були конфіденційними між Україною та Білим домом.
Президент України зустрівся з Метте Фредеріксен у Рейк'явіку для обговорення військової підтримки та Формули миру. Данія виділить 4,2 млрд крон на виробництво української зброї, включаючи безпілотники та артилерію.
Україна просить у США ракети Tomahawk з дальністю понад 2400 км в рамках "пакету неядерного стримування". Американські посадовці вважають цей запит нереалістичним через обмежені запаси та відсутність обґрунтування використання.
Велика Британія буде брати участь у програмі розробки ракет дальнього радіуса дії разом з Францією, Німеччиною та іншими європейськими країнами. Мета - створити крилату ракету наземного базування з дальністю 1000-2000 км для посилення оборони НАТО.
Берлін заявив, що не дозволить себе налякати погрозами Росії щодо розміщення американських ракет у Німеччині. ФРН вважає це необхідним для стримування агресії РФ проти України.