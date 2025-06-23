Трамп відреагував на ядерні погрози медведєва. Колишньому президенту рф довелось виправдовуватися

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву заступника голови ради безпеки рф, експрезидента рф дмитра медведєва, який натякнув на постачання ядерної зброї Ірану. Згодом медведєв пояснив, що мав на увазі й знову не обійшлось без погроз, передає УНН.

Чи чув я, як колишній президент медведєв з росії мимохідь кидався словом на "N" (ядерна зброя) і казав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки Ірану? Чи він справді це сказав, чи це просто плід моєї уяви? Якщо він це сказав, і якщо це підтвердиться, будь ласка, повідомте мене негайно - написав Трамп у Truth Social.

Трамп наголосив, що до теми ядерної зброї не слід ставитися так легковажно.

Гадаю, саме тому путін "бос". До речі, якщо хтось думає, що наше "залізо" було чудовим у ці вихідні (під час удару по Ірану в неділю - ред.), то, безумовно, найсильніше й найкраще обладнання, яке ми маємо, на 20 років випереджаючи інших, — це наші атомні підводні човни. Ця найпотужніша і найсмертоносніша зброя з будь-коли створених, і щойно були запущені 30 (ракет - ред.) "Томагавк" — усі 30 потрапили в ціль ідеально - зазначив Трамп.

Контекст

22 червня заступник голови ради безпеки рф, експрезидент росії дмитро медведєв розкритикував удар США по Ірану та заявив, що низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект.

медведєв сьогодні, 23 червня відповів Трампу у соцмережі Х й заявив, що рф нібито не планує постачати ядерну зброю Ірану.

Щодо занепокоєння президента Трампа: я засуджую удар США по Ірану – він не досяг своїх цілей. Однак росія не має наміру постачати ядерну зброю Ірану, оскільки, на відміну від Ізраїлю, ми є сторонами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Я чудово знаю, що це означатиме, оскільки як президент контролював наші ядерні сили. Але інші країни могли б це зробити – і саме це було сказано - написав медведєв.

Він заявив, що не слід сперечатися про те, у кого більше ядерної зброї.

Тим більше, що договір СНО, який я колись підписав з президентом США, поки що все ще чинний. Питання в тому, що буде далі? - заявив медведєв.

Доповнення

Трамп заявляв, що Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану. За його словами, операція США була "дуже успішною", було атаковано три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив розуміння щодо атаки Сполучених Штатів на ядерні об'єкти Ірану. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте бачить, що дії США у рамках міжнародного права.

МАГАТЕ підтвердило відсутність підвищення радіації за межами ядерних об'єктів Ірану після атак.

23 червня Іран здійснив ракетні обстріли американських військових баз у Катарі та Іраку у відповідь на атаки США по його ядерних об'єктах.