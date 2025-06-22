Радіаційну загрозу не виявлено після атаки США на іранські ядерні об'єкти - МАГАТЕ

Після повідомлень про атаки на три ядерні об’єкти в Ірані, включно з комплексом у Фордо, Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації за межами об'єктів. Оцінка ситуації продовжується, повідомили у МАГАТЕ, передає УНН.

Після атак на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, МАГАТЕ може підтвердити, що на цей час не було повідомлено про підвищення рівня радіації за межами об'єктів. МАГАТЕ надаватиме подальші оцінки ситуації в Ірані, коли буде доступна додаткова інформація - ідеться у дописі агентства.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Тим часом в Ірані заявили, що вивезли всі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів з боку США. Водночас іранське атомне агентство засудило удари США, пообіцявши "ніколи" не зупиняти свою ядерну програму.