Радіаційну загрозу не виявлено після атаки США на іранські ядерні об'єкти - МАГАТЕ
Київ • УНН
МАГАТЕ підтвердило відсутність підвищення радіації за межами ядерних об'єктів Ірану після атак. Президент США Дональд Трамп заявив про успішність американської атаки на три ядерні об'єкти Ірану, водночас Іран заздалегідь вивіз критично важливі матеріали.
Після повідомлень про атаки на три ядерні об’єкти в Ірані, включно з комплексом у Фордо, Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації за межами об'єктів. Оцінка ситуації продовжується, повідомили у МАГАТЕ, передає УНН.
Після атак на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, МАГАТЕ може підтвердити, що на цей час не було повідомлено про підвищення рівня радіації за межами об'єктів. МАГАТЕ надаватиме подальші оцінки ситуації в Ірані, коли буде доступна додаткова інформація
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.
Тим часом в Ірані заявили, що вивезли всі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів з боку США. Водночас іранське атомне агентство засудило удари США, пообіцявши "ніколи" не зупиняти свою ядерну програму.