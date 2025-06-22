Радиационная угроза не обнаружена после атаки США на иранские ядерные объекты - МАГАТЭ

После сообщений об атаках на три ядерных объекта в Иране, включая комплекс в Фордо, Международное агентство по атомной энергии заявило, что на данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами объектов. Оценка ситуации продолжается, сообщили в МАГАТЭ, передает УНН.

После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не было сообщений о повышении уровня радиации за пределами объектов. МАГАТЭ будет давать дальнейшие оценки ситуации в Иране, когда будет доступна дополнительная информация - говорится в сообщении агентства.

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Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Тем временем в Иране заявили, что вывезли все критически важные материалы из трех ядерных объектов еще до того, как по ним были нанесены удары со стороны США. В то же время иранское атомное агентство осудило удары США, пообещав "никогда" не останавливать свою ядерную программу.